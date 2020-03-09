شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح بنك برقان 3% خلال 2019 وتوصية بتوزيع 12 فلساً للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لبنك برقان، المُعلنة يوم السبت، عن ارتفاع أرباحه بنسبة 3% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقال البنك، في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، إنه حقق صافي ربح- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 84.7 مليون دينار مقابل 82.58 مليون دينار حققها في نهاية العام 2018.

وحققت البنك إجمالي إيرادات خلال العام الماضي بقيمة 248.2 مليون دينار، مع الحفاظ على صافي هامش فوائد مستقر بلغ2.7 %، مع انخفاض النفقات التشغيلية بقيمة 9.5 مليون دينار كويتي وتحسين نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 90 نقطة أساس، خلال العام الماضي.

Advertisements

وشهدت جودة الأصول لدى بنك برقان مزيداً من التحسن، حيث سجلت القروض المتعثرة 2.5% في السنة المالية 2019. وسجلت محفظة القروض لدى البنك خلال السنة الماضية نمواً بنسبة 1%.

واقترح مجلس إدارة بنك برقان، توزيع 12 فلساً للسهم الواحد كأرباح نقدية، وذلك بعد الحصول على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي ربح- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 22.7 مليون دينار خلال الربع الثالث من 2019، مقابل أرباح بلغت 20.5 مليون دينار في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو الآخر، حقق البنك صافي أرباح بلغ 67.5 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 71 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 5%.