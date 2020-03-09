شكرا لقرائتكم خبر عن ناتبت التابعة لشركة اللجين تؤسس أربع شركات وتبيع حصصاً فيها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة اللجين القابضة عن قيام شركتها التابعة، الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية "ناتبت"، بتأسيس أربع شركات ذات مسؤولية محدودة وهي: "شركة فواصل المتطورة للبتروكيماويات "فواصل"، وشركة آفاق الاحترافية للكيماويات "آفاق"، شركة منة، وشركة أبراج التاج للصناعات البلاستيكية "أبراج".

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، أن شركة "ناتبت" كانت تمتلك تلك الشركات الأربع بنسبة 100%، وقامت مؤخراً ببيع شركة منة بنسبة 100%، وبيع نسبة 74% من حصص شركة فواصل وشركة آفاق وشركة أبراج، وقد استغرق تأسيس هذه الشركات وعملية البيع فترة وجيزة جدًا.

وأشارت إلى أنه قد ظهر في قائمة كبار الملاك الرئيسيين يوم الخميس 5 مارس 2020م، أن شركة منة تملك ما نسبته 7.67% من أسهم شركة اللجين القابضة، حيث توضح البيانات التاريخية للملاك الرئيسيين انخفاض ملكية الشركة "ناتبت" من 10.71% إلى 5.65% بتاريخ 2 مارس 2020م ثم اختفت تلك الملكية بتاريخ 3 مارس 2020م.

وقالت إن قيمة حصة شركة اللجين في الأصول المبيعة من تلك الشركات يتجاوز 10% من صافي أصول شركة اللجين، نظراً لأن ملكية شركة اللجين القابضة في شركة ناتبت التابعة هي 57.4%.

ولفتت إلى أن ما قامت به الشركة التابعة يؤثر بشكل كبير ومباشر على حقوق المساهمين في شركة اللجين القابضة، فقد قامت شركة اللجين القابضة بمخاطبة شركة ناتبت وطلبت بشكل واضح وصريح تفسيراً لتصرفاتها في هذه الشركات وبيانا مفصلاً عن الأثر المالي على صافي أصول الشركة التابعة ومركزها المالي.

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وأشارت إلى أن عمليات شراء الشركة التابعة وكذلك شركة منة أو أي من الشركات الأربع لأسهم شركة اللجين القابضة يتعارض مع المادة 184 من نظام الشركات، والتي تنص على ما يلي: "لا يجوز للشركة التابعة امتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة، ويُعد باطلاً كل تصرف من شأنه نقل ملكية الأسهم أو الحصص من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة".

وأكد مجلس إدارة الشركة أنه سيواصل جهوده لتحمل مسؤولياته والتزامه بواجباته. استناداً إلى قواعد طرح الأوراق المالية الصادرة عن هيئة السوق المالية، ومنها المادة 63 والمتعلقة بالإفصاح عن أحداث معينة، وحيث إن المعلومات المطلوبة جوهرية ومؤثرة على قيمة الورقة المالية وهي متوفرة عند الشركة التابعة فقط، فإن الشركة تؤكد إخلاء مسؤوليتها عن تأمين المحافظة على سرية التطورات أعلاه.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 108.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 27.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة تكبد الخسائر خلال الربع الثالث إلى تحقيق الشركة الزميلة ناتبت صافي خسارة خلال الربع الحالي لعام 2019 بسبب توقف الإنتاج بمصنع ناتبت من أحداث الحريق الذي وقع خلال الربع الأخير من عام 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت اللجين صافي خسائر بلغ 258.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 154 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.