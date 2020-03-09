شكرا لقرائتكم خبر عن كيبيك الكويتية توقع أكبر عقد في 2020 لخدمات صيانة مصفاة الزور بقيمة 53.2 مليون دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) مؤخرا ترسية مناقصة خدمات الصيانة الكهربائية والآلات الدقيقة لمصفاة الزور بقيمة 53.2 مليون دينار، وذلك في اكبر عقد توقعه الشركة منذ بداية العام الحالي.

وسيتم العقد توقيعه مع شركة فواز للتجارة والخدمات الهندسية التي حازت اقل الأسعار في المناقصة وذلك بعد عمل موازنة تثمينية طبقا لأحكام قانون المناقصات العامة لعام 2016، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وكانت شركة (كيبيك) قد طرحت عقدين لصيانة مصفاة تغطي أعمال صيانة وحدات المعالجة بالمصفاة ومرافقها لمدة 5 سنوات.

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وتغطي المصفاة نطاق أعمال الحزمة الأولى أعمال محطة المعالجة الرئيسية التي كانت قد أرسيت على كونسورتيوم مؤلف من 3 شركات هي تكنيكاس ريـونيداس الاسبانية، وسينوبيك الصينية، وهانوا الكورية الجنوبية.

ومعدل الإنجاز في مصفاة الزور بلغ حاليا 94% ويتوقع انتهاء المشروع في 2020. وتبلغ الكلفة الإجمالية للمصفاة 4.8 مليارات دينار ويوفر المشروع 1950 فرصة عمل للكويتيين بعد التشغيل، وستقوم المصفاة بتوفير إمداد ثابت لمحطات الطاقة بنحو 225 ألف برميل يوميا من زيت الوقود البيئي.

وتعتزم الكويت تدشين مشروع ضخم جديد، هو الوقود النظيف، وأيضاً، سنبدأ تشغيل مصفاة جديدة في الزور وذلك خلال العام الجاري.

يشار إلى أن الكويت لها مشاريع مشتركة بالقطاع إقليميا وعالميا أبرزها مصفاة فيتنام بطاقة 200 ألف برميل يومياً، ومشروع مشترك في عمان (مصفاة الدقم)، إضافة للشراكات بمجال البتروكيماويات بكندا والولايات المتحدة وكوريا والصين.