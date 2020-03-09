شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة ترسية مناقصة تشغل مستودعات طبية بالكويت لـ "أجيليتي" بقيمة 6.7 مليون دينار والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق الجهاز المركزي للمناقصات الكويتي في اجتماعه الأخير على طلب إعادة ترسية مناقصة جديدة لصالح شركة أجيليتي للمخازن العمومية.
والمناقصة متعلقة بتشغيل والصيانة الشاملة لمبنى ومخازن إدارة المستودعات الطبية بقطاع الأدوية والتجهيزات الطبية التابعة لوزارة الصحة العامة، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.
وتم إعادة ترسيتها على شركة أجيليتي للمخازن العمومية لأنها من أقل الأسعار المقدمة والمستوفية للشروط والمواصفات بمبلغ إجمالي وقدره 6.7 مليون دينار، ولمدة ثلاث سنوات.
ومؤخرا، وافق مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية على ترسية مشاريع شراكة مع القطاع الخاص.
يشار إلى أن شركة أجيليتي للمخازن العمومية أعلنت في وقت سابق عن قيام شركتها التابعة "ترايستار" بتوقيع عقد لمدة 4 سنوات مع شركة BP البريطانية، بقيمة 24 مليون دولار.
وأما عن استثمارات الشركة الحالية، فقد كشف طارق سلطان الرئيس التنفيذي لـ"أجيليتي للمخازن العمومية" في وقت سابق عـن أن حجم استثمارات الشركة تفوق حاجز 1.5 مليار دولار في عدة مجالات، يأتي في مقدمتها إنشاء مجمع لوجستي بمدينة الرياض بالسعودية.
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