شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حظر المنافذ البرية.. نقل جوي لموظفين كويتيين لتسيير أعمال "الخفجي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعتزم الشركة الكويتية لنفط الخليج نقل 100 عامل تشغيل من العاملين الكويتيين في عمليات حقل الخفجي المشترك جوا إلى مطار الدمام الدولي.

وذلك لتيسير أعمال الخفجي بعد قرار السعودية حظر المرور من المنافذ البرية ضمن خطة المملكة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وكانت الكويت قد تعاملت بسرعة شديدة أول أمس مع إصدار السعودية قرارا بمنع دخول الكويتيين عبر المنافذ البرية حيث تم التواصل مع وزارتي الطاقة والصحة السعوديتين لإيجاد بدائل لدخول العمالة الكويتية.

يشار إلى أن خالد الفاضل، وزير النفط والكهرباء والماء الكويتى، أعلن في منتصف فبراير الماضي بدء عملية الضخ التجريبى للنفط فى حقلى (الوفرة) و(الخفجى)، مع ارتفاع تدريجى لها حتى الوصول إلى مستوياتها الطبيعية.

وقال إن حجم الإنتاج المشترك في المنطقة المقسومة سيصل قبل نهاية العام الجاري إلى ما يقارب 550 ألف برميل يوميا، مبينا أن حجم إنتاج (الوفرة) يصل لـ140 ألف برميل يوميا، وبلغ حجم الإنتاج في (الخفجي) 250 ألف برميل يوميا تمثل حصة الكويت.

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وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزير بن سلمان، قد توقع بداية شهر ديسمبر الماضي أن يتم استئناف الإنتاج بحقول النفط المشتركة مع الكويت "قريباً جداً".

وكانت هناك توقعات بأن تتفق السعودية والكويت منذ ديسمبر 2016 على استئناف إنتاج الخام من الحقول النفطية المشتركة في المنطقة المحايدة على الحدود بينهما.

وجرى إغلاق حقل الخفجي في أكتوبر 2014 لأسباب بيئية بينما أغلق حقل الوفرة منذ مايو 2015 لعقبات تشغيلية.

وكان حقل الخفجي ينتج 280-300 ألف برميل يوميا من النفط الخام حتى تم إغلاقه.

وتدير الحقل شركة عمليات الخفجي وهي مشروع مشترك بين نفط الخليج الكويتية وأرامكو لأعمال الخليج وهي إحدى وحدات أرامكو السعودية الحكومية.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل الوفرة نحو 220 ألف برميل يوميا من الخام العربي الثقيل وتديره شيفرون الأمريكية النفطية الكبرى نيابة عن الحكومة السعودية.