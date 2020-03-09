شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يتكبّد خسائر قوية – تحليل - 09-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر عقود خام برنت تداولات اليوم بانخفاض حاد جداً ليخسر 30% من قيمته ويستقر قرب حاجز 32.00 دولار الآن، حيث فشلت منظمة أوبك بالحصول على اتفاق لخفض الانتاج، مما يضع السعر تحت مزيد من الضغط السلبي المتوقع خلال الفترة القادمة، في طريقه لزيارة القاع التاريخي المسجّل عند 27.09.

وبالتالي، نحن نرجّح أن يستمر السعر بالانخفاض، خصوصاً وأن هناك نموذج قمة مزدوجة اكتمل بعد كسر مستوى 49.87 كما يظهر بالصورة، مع الانتباه إلى أن ارتداد السعر صعوداً واختراق 33.50 قد يدفع السعر لمحاولة تغطية الفجوة السعرية وزيارة مناطق تبدأ عند 41.17 وقد تمتد إلى 45.60 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 30.00 والمقاومة 33.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط