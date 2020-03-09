الدولار مقابل الفرنك يصل إلى قاع سابق – تحليل - 09-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض زوج الدولار مقابل الفرنك بقوة يوم الجمعة الماضي لينجح بتحقيق هدفنا المنتظر عند 0.9305، ويبدأ اليوم بانخفاض إضافي ليلامس القاع المسجّل عام 2018 عند 0.9187، مع ملاحظة أن السعر يواجه مزيد من الضغط السلبي ليشير إلى استمرار الانخفاض المتوقع خلال الجلسات القادمة، حيث يصل هدفنا التالي إلى 0.9070.
لذلك، سيبقى السيناريو السلبي مرجحاً على المدى اللحظي والقصير ما لم يتم اختراق مستوى 0.9338 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9150 والمقاومة 0.9300
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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