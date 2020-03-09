شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض بقوة – تحليل - 09-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرّض زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي لضغط سلبي قوي دفع به لملامسة مستوى 0.6305 مع افتتاح اليوم، لكنه يعود للاستقرار قرب مقاومة القناة الفرعية الهابطة التي تظهر بالصورة، يرافقه ظهور إشارة تقاطع سلبي من خلال مؤشر ستوكاستيك، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الهابط من جديد.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة بدعم من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن هدفنا التالي يتواجد عند 0.6430، بينما يتطلب تحقيقه الثبات دون 0.6585.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6450 والمقاومة 0.6585

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط