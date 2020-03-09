شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينهار – تحليل - 09-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتح سعر النفط تداولات اليوم بانهيار حاد ليسجّل مستويات قاع تاريخية، متأثراً بفشل أوبك بالحصول على اتفاق لخفض الإنتاج وتوجه المملكة العربية السعودية لخفض أسعارها، ليلامس مستوى 27.65 ويواجه مزيد من الضغط السلبي الذي يجعلنا نرجّح أن نشهد انخفاض مستمر خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن المحطة التالية تصل إلى 25.65.

وبالتالي، سيبقى الضغط السلبي مسيطراً على المدى القصير والمتوسط، مع الأخذ بعين الاعتبار أن صمود حاجز 28.00 أمام الضغط السلبي الحالي قد يدفع السعر للارتداد صعوداً وبدء محاولات تعافي تبدأ أهدافها بتغطية الفجوة الهابطة التي ظهرت مع افتتاح اليوم، وقد يتجه السعر لزيارة مناطق 39.60 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.00 والمقاومة 30.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط