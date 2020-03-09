شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحت الضغط السلبي – تحليل - 09-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر الفضة من تحقيق هدفنا الأول الأول 17.60 لكنه ارتد هبوطاً بشكل قوي ليهاجم مستوى 16.96 ويتحرك دونه الآن، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن ثبات السعر بإغلاق يومي دون هذا المستوى سيضغط على السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض واختبار مستوى 16.33مبدئياً.

الآن، نحن نفضل التوقف على الحياد إلى أن يؤكّد السعر موقفه من مستوى 16.96، حيث إن الارتقاء فوقه سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه الممتد عند 18.38.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.50 والمقاومة 17.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي