شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يلامس الهدف – تحليل - 09-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الذهب بملامسة هدفنا المنتظر عند 1689.33 ويرتد هبوطاً من هناك، متأثراً بقوة هذا المستوى إلى جانب سلبية مؤشر ستوكاستيك، بينما يقدّم المتوسط المتحرك 50 دعم إيجابي مستمر للسعر، مما يشجّعنا على ترجيح استمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، بانتظار اختراق المستوى المذكور لتأكيد فتح الطريق أمام زيارة مستوى 1735.50 كمحطة تالية.

وبالتالي، سيقى السيناريو الإيجابي قائماً وفعالاً للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 1633.60 والثبات دون.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1665.00 والمقاومة 1700.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد