الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحقق أبعد من الأهداف الممتدة – تحليل - 09-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتح زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات اليوم بفجوة صاعدة قوية دفعت السعر لتخطي هدفنا الممتد 1.3475 ليلامس مناطق 1.3760، ويستقر الآن حول القمة المسجّلة في عام 2018 عند 1.3664، ونرجّح أن يواصل السعر الارتفاع على المدى القصير والمتوسط، في طريقه إلى 1.3800 كهدف رئيسي تالي.
من هنا، فإن الاتجاه الصاعد سيكون متوقعاً خلال الفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن الفشل بالثبات فوق 1.3664 قد يضغط على السعر للارتداد هبوطاً لتغطية الفجوة الصاعدة المذكورة والتوجه نحو مناطق 1.3423 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3550 والمقاومة 1.3780
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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