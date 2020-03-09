شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين ينخفض بشكل حاد – تحليل - 09-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الين انخفاضاً حاداً مع بداية اليوم ليتجاوز هدفنا المنتظر عند 104.45 ويتحرك دون حاجز 103.00 الآن، مع الإشارة إلى أن السعر يواجه ضغط سلبي قوي يجعلنا نرجّح أن نشهد مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، حيث يتواجد الهدف التالي عند 99.64.

لذلك، سيبقى الانخفاض مسيطراً على المدى اللحظي والقصير ما لم يتم اختراق مستوى 104.63 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 101.00 والمقاومة 104.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط