شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يصل إلى الهدف الإيجابي – تحليل - 09-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اختراق مستوى 1.2970 واندفع صعوداً ليصل إلى مستوى 1.3150، مما يشير إلى أن السعر في طريقه لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد، ويحتاج لاختراق المستوى المذكور لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو 1.3300 كمحطة إيجابية تالية.

وبالتالي، سيكون الاتجاه الصاعد متوقعاً للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر مستويات 1.2980 ثم 1.2920 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الهابط من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2980 والمقاومة 1.3160

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد