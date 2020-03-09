شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحقق مكاسب قوية – تحليل - 09-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج اليورو مقابل الدولار بتحقيق هدفنا الممتد 1.1418 بعد الاندفاع الصاعد الذي شهده مع افتتاح اليوم، ويجري محاولات لاختراق هذا المستوى، في إشارة لتوجه السعر لتحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة خلال الفترة القادمة.

لذلك، نحن نرجّح أن يستمر السعر بالارتفاع على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن اختراق 1.1457 سيفتح الطريق أمام التوجه نحو 1.1666 كمحطة رئيسية تالية، بينما سيبقى الاتجاه الصاعد قائماً ما لم يتم كسر مستوى 1.1325، حيث إن كسر هذا المستوى سيضغط على السعر لإجراء بعض التصحيح اللحظي الهابط قبل استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1325 والمقاومة 1.1500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد