شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار الأمريكي للأدنى له في أربعة أعوام أمام نظيره الين الياباني في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى له منذ التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر 2016 أمام الين الياباني عقب البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الياباني ووسط شح البيانات الاقتصادي اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:01 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 2.20% إلى مستويات 102.66 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 104.92، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في أربعة أعوام عند 101.57، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 104.93، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 105.39.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور القراءة النهائية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت تسارع الانكماش إلى 1.8% مقارنة بانكماش 1.6% قي القراءة الأولية للربع الرابع ومقابل نمو 0.4% الربع الثالث الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لانكماش 1.7%، كما أظهرت القراءة النهائية السنوية المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته اتساع الانكماش إلى 7.1% مقارنة بانكماش 6.3% قي القراءة الأولية السابقة ومقابل نمو 1.8%.

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وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا عن صدور القراءة النهائية السنوية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 1.2% مقارنة بنمو 1.3% قي القراءة الأولية ومقابل نمو 0.6% في الربع الثالث، أسوء من التوقعات عند 1.3%. وجاء ذلك بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف والتي عكست تسارع النمو إلى 2.1% مقارنة بالقراءة السابقى لشهر كانون الثاني/يناير الماضي والتوقعات عند 1.9%.

كما جاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة الحساب الجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 612 مليار ين مقابل 524 مليار ين في كانون الأول/ديسمبر، دون التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 624 مليار ين، بينما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص الفائض إلى ما قيمته 1,627 مليار ين مقابل 1,852 مليار ين، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 1,664 مليار ين.

وصولاً إلى كشف مكتب مجلس الوزراء الياباني عن قراءة إحصائية إكو واتشرز للأوضاع الحالية والمستقبلية والتي أظهرت اتساع انكماش الأوضاع الحالية إلى ما قيمته 27.4 مقابل 41.9 في كانون الثاني/يناير، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى 35.6، كما أوضحت قراءة الأوضاع المستقبلية اتساع الانكماش إلى ما قيمته 24.6 مقابل 41.8، أيضا أسوء من التوقعات عند 37.5.