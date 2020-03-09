شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العملة الموحدة اليورو للأعلى لها منذ مطلع 2019 أمام الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العملة الموحدة اليورو خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ أواخر كانون الثاني/ينار من عام 2019 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:32 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1.11% إلى مستويات 1.1419 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1293 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في أكثر من عام عند 1.1495، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1286، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 1.1284.

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هذا وتتطلع الأسواق عن ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة الحساب الجاري لشهر كانون الثاني/يناير بالتزامن مع الكشف عن قراءة الميزان التجاري والتي قد تظهر تقلص الفائض إلى ما قيمته 18.8 مليار يورو مقابل 19.2 مليار يورو في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وسط التوقعات بتسارع نمو الصادرات و ارتفاع الواردات، أيضا بالتزامن مع أظهر القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الإنتاج الصناعي ارتفاعاً 1.7% مقابل تراجع 3.5% في كانون الأول/ديسمبر.

وفي نفس السياق، قد نشهد أيضا عن ألمانيا صدور القراءة السنوية لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تقلص التراجع إلى 3.8% مقابل 6.8% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر، وذلك قبل أن نشهد عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل صدور قراءة مؤشر سينتكس لثقة المستهلكين والتي تظهر انكماشاً إلى ما قيمته 11.0 مقابل اتساع بما قيمته 5.2 في القراءة السابقة لشهر شباط/فبراير الماضي.