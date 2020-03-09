شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار أسعار الأسهم والنفط بسبب فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

تراجعت أسعار الأسهم في بورصات آسيا والمحيط الهادئ بشدة خلال تعاملات اليوم الاثنين على خلفية المخاوف من التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) السريع في أوروبا والولايات المتحدة.

كما تراجعت أسعار النفط في أول أيام التداول بعد فشل دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول النفطية الحليفة في إطار تجمع "أوبك بلس" في التوصل إلى اتفاق لخفض الإنتاج، لمواجهة تراجع الأسعار على خلفية المخاوف من تراجع الطلب على الطاقة في العالم بسبب كورونا.

وتراجع مؤشر نيكي 225 القياسي للأسهم اليابانية بمقدار 68ر1276 نقطة أي بنسبة 15ر6% إلى 07ر19473 نقطة، ليهبط المؤشر إلى أقل من 20 ألف نقطة لأول مرة منذ كانون ثان/يناير .2019

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وتراجعت البورصة الأسترالية بأكثر من 5% وهي أسوأ بداية لها منذ الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف 2008، بعد أن فقدت السوق أكثر من 120 مليار دولار أسترالي (3ر79 مليار دولار أمريكي) من قيمة الأسهم المسجلة على مؤشر أيه.إس.إكس في صباح اليوم الاثنين.

وتراجع مؤشر أيه.إس.إكس 200 الرئيسي لبورصة سيدني للأوراق المالية بمقدار 8ر335 نقطة أي بنسبة 7ر5% إلى 4ر5880 نقطة خلال أول ساعتين من التعاملات اليوم.

وفي الصين تراجع مؤشر بورصة شنغهاي المجمع بنسبة 41ر2% وتراجع مؤشر هانج سينج في بورصة هونج كونج بنسبة 56ر3% ومؤشر كوسبي لبورصة كوريا الجنوبية بنسبة 85ر3%.

يذكر أن فيروس كورنا المستجد الذي انطلق من الصين قتل حتى الآن أكثر من 3700 شخص، بينهم 3119 شخصا في الصين، وأصاب أكثر من 100 ألف شخص.