شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز مدينة السادات: طرح قطع أراض لمختلف الفئات قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة السادات، أنه تم حصر الأراضى الشاغرة داخل المدينة، وإرسالها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك تمهيدا لطرحها للحجز للمواطنين. وأضاف المهندس أمين غنيم، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الأراضي بمساحات مختلفة تتراوح من ٢٠٧ أمتار وحتى ١٥٠٠ متر.

وكان المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، قد كشف عن تفاصيل أول مزاد سيتم إقامته لبيع محلات المرحلة الأولى لأول سوق تجارى يقام بالمدينة، لافتا إلى أن السوق يقام على مساحة 27 فدانا، وكافة الوحدات جاهزة للتسليم، وأضاف المهندس أمين غنيم، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن المزاد الأول يتضمن نحو 87 محلاً بأنشطة مختلفة بمساحات تتراوح بين (20م2 و279م2)، بمجمع سوق الجملة بمنطقة التحدى على طريق المطار الجديد بالمدينة، ويمثل نحو 30% من المرحلة الأولى من السوق التجارى.

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وأضاف المهندس أمين غنيم أنه تمت إتاحة المحال التى سيتم بيعها بأنشطة مختلفة (مخازن – باكيات – ورش – ثلاجة خضراوات وفاكهة – محال تجارية)، مشيراً إلى أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً فى إتاحة الفرص الاستثمارية وتوفير الخدمات المختلفة لسكان المدينة‪.‬

‫وكان المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، قد قام بتنفيذ حملة لإزالة الإعلانات المخالفة بمناطق (شارع جمال عبد الناصر - محور خدمات الحى الأول - حول ميدان أكوا فلو) بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين إدارات الإعلانات والأمن والنظافة والتجميل والتنمية بجهاز المدينة.

‫وقال المهندس أمين غنيم: "أسفرت الحملة عن إزالة عدة إعلانات مخالفة وغير مرخصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكداً استمرار عمل اللجنة المشكلة لحين التأكد من إزالة جميع الإعلانات المخالفة بنطاق المدينة".