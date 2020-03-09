شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يتعرض للسقوط الحر – تحليل صباحي – 09-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم كيان السعودية (2350) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل مثلما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مصحوباً في ذلك بارتفاع محدود بأحجام التداول، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -9.76% بما يعادل -0.85 نقطة، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 8.22، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 7.45.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.45 ومستوى المقاومة 8.50.
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