شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكسر دعم محوري – تحليل صباحي – 09-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هوى سهم الأهلي (1180) انخفاضاً في آخر جلساته، ليكسر السهم بهذا الانخفاض مستوى الدعم المحوري 40.60، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -10.00 بما يعادل -4.20 نقطة، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوما السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 40.60، ليستهدف مستوى الدعم 36.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 36.50 ومستوى المقاومة 40.60.