شكرا لقرائتكم خبر عن البلاد يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 09-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم البلاد (1140) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -9.06% بما يعادل -2.12 نقطة، ليكسر السهم بهذا الانخفاض مستوى الدعم المهم 22.86، مصحوباً في ذلك بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 22.86، ليستهدف مستوى الدعم 20.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.00 ومستوى المقاومة 22.86.
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