شكرا لقرائتكم خبر عن اللجين يستعد بمهاجمة مقاومة محورية – تحليل صباحي – 09-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم اللجين (2170) في آخر جلساته، ليكون بذلك ثاني اثنين فقط استطاعوا الصمود في وجه عاصفة الانخفاضات التي طالت جميع الأسهم في جلسة أمس، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.21% بما يعادل 0.40 نقطة، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 34.40، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 34.40، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 37.03.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 31.60 ومستوى المقاومة 36.00.