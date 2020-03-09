شكرا لقرائتكم خبر عن سامبا يصل لأدنى مستوياته في أكثر من عامين – تحليل صباحي – 09-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم سامبا (1090) انخفاضاً في آخر جلساته، ليتكبد خسائر بلغت نسبتها -10.00% بما يعادل -2.52 نقطة، ليكسر السهم بهذا الانخفاض مستوى الدعم المحوري 25.40، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم 21.98، طيلة ثبات المقاومة 25.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.98 ومستوى المقاومة 24.00.