شكرا لقرائتكم خبر عن سابك يشد الرحال نحو الجنوب – تحليل صباحي – 09-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم سابك (2010) انخفاضاً في آخر جلساته، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -9.96% بما يعادل -7.80 نقطة، ونلاحظ وسط ذلك عودة ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 73.10، ليستهدف مستوى الدعم 65.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 67.30 ومستوى المقاومة 75.00.