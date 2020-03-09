شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض يصنع فجوة سعريه هابطة – تحليل صباحي – 09-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هوى سهم الرياض (1010) انخفاضاً في آخر جلساته، ليصنع فجوة سعريه تدلل على قوة سيطرة البائعين على حركة السهم، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -9.98% بما يعادل -2.06 نقطة، ليكسر السهم بهذا الانخفاض مستوى 20.34، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم القريب عند 18.20، طيلة ثبات المقاومة 20.34.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.00 ومستوى المقاومة 20.00.