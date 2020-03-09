شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع محاط بالإشارات السلبية – تحليل صباحي – 09-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم التصنيع (2060) في آخر جلساته، ليكسر مستوى الدعم المحوري 11.08، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -9.98% بما يعادل -1.14 نقطة، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، وأيضاً مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 11.08، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 9.30.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.30 ومستوى المقاومة 11.08.
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