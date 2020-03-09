شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة القابضة عند أدنى مستوياته على الاطلاق – تحليل صباحي – 09-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم شركة المملكة القابضة (4280) انخفاضاً في آخر جلساته، ليسجل أدنى سعر له تاريخياً، ليغلق على خسائر بلغت نسبتها -7.69% بما يعادل -0.54 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 6.82، ليستهدف مستوى الدعم 6.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6.00 ومستوى المقاومة 6.82.
كانت هذه تفاصيل خبر المملكة القابضة عند أدنى مستوياته على الاطلاق – تحليل صباحي – 09-03-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.