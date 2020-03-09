شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة القابضة عند أدنى مستوياته على الاطلاق – تحليل صباحي – 09-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم شركة المملكة القابضة (4280) انخفاضاً في آخر جلساته، ليسجل أدنى سعر له تاريخياً، ليغلق على خسائر بلغت نسبتها -7.69% بما يعادل -0.54 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 6.82، ليستهدف مستوى الدعم 6.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6.00 ومستوى المقاومة 6.82.