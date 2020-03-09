شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداد أسعار الذهب من الأعلى لها منذ أواخر 2012 متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للأدنى له في عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت العقود الآجلة لأسعار الذهب خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى لها منذ 18 من كانون الأول/ديسمبر 2012 متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار للجلسة العاشرة في ثلاثة عشرة جلسة من الأعلى له منذ 21 من نيسان/أبريل 2017، موضحاً الأدنى له منذ 16 من تشرين الأول/أكتوبر 2016 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن كبرى الاقتصاديات الآسيوية خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي ظلال القلق من تفشي فيروس كورونا عالمياً.

في تمام الساعة 04:23 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم نيسان/أبريل 1.04% لتتداول عند 1,675.10$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,692.60$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 1,672.40$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.57% إلى 95.72 مقارنة بالافتتاحية عند 95.17.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات أسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي والتي أظهرت عجز بما قيمته 42.6 مليار يوان أي ما يعدل 7.09$ مليار مقابل فائض بما قيمته 329 مليار يوان أي ما يعادل 46.8$ مليار في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 229 مليار يوان أي ما يعادل 38.9$ مليار.

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وجاء ذلك مع أظهر بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين تراجع الصادرات بصورة فاقت التوقعات وتراجع الواردات دون التوقعات خلال الشهر الماضي، وبالنظر إلى تطورات فيروس كورونا ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، فقد أودى الفيروس التاجي بحياة 3,639 شخص على الأقل في جميع أنحاء العالم وارتفعت الحالات المصابة بالفيروس القاتل إلى ما يفوق 106 ألف حالة مصابة.

بخلاف ذلك فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات النمو للربع الرابع مع صدور القراءة النهائية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت تسارع وتيرة الانكماش إلى 1.8% مقارنة بانكماش 1.6% قي القراءة الأولية السابقة للربع الرابع ومقابل نمو 0.4% القراءة السابقة للربع الثالث الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لانكماش 1.7%.

كما أظهرت القراءة النهائية السنوية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي اتساع الانكماش إلى 7.1% مقارنة بانكماش 6.3% قي القراءة الأولية السابقة ومقابل نمو 1.8% في الربع الثالث، أسوء من التوقعات التي أشارت لانكماش 6.6%، بينما أوضحت القراءة النهائية السنوية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار تباطؤ النمو إلى 1.2% مقارنة بنمو 1.3% قي القراءة الأولية ومقابل نمو 0.6% في الربع الثالث، أسوء من التوقعات عند 1.3%.

وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف أيضا من قبل اليابان عن قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 612 مليار ين مقابل 524 مليار ين في كانون الأول/ديسمبر، دون التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 624 مليار ين، بينما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص الفائض إلى ما قيمته 1,627 مليار ين مقابل 1,852 مليار ين، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 1,664 مليار ين.