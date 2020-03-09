شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار الاسترالي للأدنى له في أحدى عشرة عام أمام نظيره الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى له منذ العاشر من آذار/مارس 2009 أمام الدولار الأمريكي في ظلال القلق من تفشي وباء فيروس كورونا عالمياً وفي أعقاب عجز الميزان التجاري للصين أكبر شريك تجاري لاستراليا خلال عطلة نهاية الأسبوع ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الاسترالي وأيضا شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكية أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:29 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1.15% إلى مستويات 0.6554 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6630، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في أكثر من عقد من الزمن عند 0.6313، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 0.66634، مع العلم أن الزوج استهل تداولات هذا الأسبوع على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 0.6636.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني اكبر اقتصاديات أسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت عجز بما قيمته 42.6 مليار يوان أي ما يعدل 7.09$ مليار مقابل فائض بما قيمته 329 مليار يوان أي ما يعادل 46.8$ مليار في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 229 مليار يوان أي ما يعادل 38.9$ مليار.

وجاء ذلك مع أظهر بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين تراجع الصادرات بصورة فاقت التوقعات وتراجع الواردات دون التوقعات خلال الشهر الماضي، وبالنظر إلى تطورات فيروس كورونا ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، فقد أودى الفيروس التاجي بحياة 3,639 شخص على الأقل في جميع أنحاء العالم وبلغت الحالات المصابة بالفيروس القاتل إلى ما يفوق 106 ألف حالة مصابة.