شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع على اللون الأحمر مع ذعر الأسواق من تابعيات كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على اللون الأحمر اليوم الاثنين وسط مخاوف المستثمرين من تفشي فيروس كورونا عالمياً وقلق الأسواق تابعيات الفيروس الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية وأودى بحياة أكثر من 3,639 شخص على الأقل في جميع أنحاء العالم على أداء الاقتصاد العالمي مع ارتفع الحالات المصابة بالفيروس القاتل لأكثر من 106 ألف حالة مصابة وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

هذا وفد تابعنا عن الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات أسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري خلال عطلة نهاية الأسبوع والتي أظهرت عجز بما قيمته 42.6 مليار يوان أي ما يعدل 7.09$ مليار مقابل فائض بما قيمته 329 مليار يوان أي ما يعادل 46.8$ مليار في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 229 مليار يوان أي ما يعادل 38.9$ مليار.

وجاء ذلك قبل أن نشهد عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم في مطلع هذا الأسبوع الكشف عن بيانات النمو للربع الرابع مع صدور القراءة النهائية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت تسارع وتيرة الانكماش إلى 1.8% مقارنة بانكماش 1.6% قي القراءة الأولية السابقة للربع الرابع ومقابل نمو 0.4% القراءة السابقة للربع الثالث الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لانكماش 1.7%.

كما أظهرت القراءة النهائية السنوية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي لليابان اتساع الانكماش إلى 7.1% مقارنة بانكماش 6.3% قي القراءة الأولية السابقة ومقابل نمو 1.8% في الربع الثالث، أسوء من التوقعات التي أشارت لانكماش 6.6%، بينما أوضحت القراءة النهائية السنوية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار تباطؤ النمو إلى 1.2% مقارنة بنمو 1.3% قي القراءة الأولية ومقابل نمو 0.6% في الربع الثالث، أسوء من التوقعات عند 1.3%.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفاض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 6.07% ليخسر 89.35 نقطة ويصل إلى المستوى 1,382.11، وتراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 6.15% ليخسر هو الأخر 1,276.68 نقطة ويصل إلى المستوى 19,473.07.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية انخفاضاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 2.77% ليخسر 114.63 نقطة ويصل إلى المستوى 4,023.88، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 2.42% ليخسر هو الأخر 73.41 نقطة ويصل إلى المستوى 2,961.10.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً بنسبة 3.43% ليخسر 897.34 نقطة ويصل إلى المستوى 25,249.33، كما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 3.82% ليخسر هو الأخر 78.00 نقطة ويصل إلى المستوى 1,962.22.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 3.11% ليخسر 355.17 نقطة ويصل إلى المستوى 11,070.73، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 5.96% ليخسر هو الأخر 370.51 نقطة ويصل إلى المستوى 5,845.70.