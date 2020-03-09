شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يهوي لأدنى مستوياته منذ ثلاثة سنوات – تحليل صباحي – 09-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) انخفاضاً في آخر جلساته، ليتكبد خسائر فادحة بلغت نسبتها -8.32% بما يعادل -621.16 نقطة، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، ليكسر المؤشر بانخفاضه الأخير مستوى الدعم المهم 7,001.94، مصحوباً بارتفاع محدود في أحجام التداول.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طالما ظل مستقراً دون مستوى 7,001.94، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 6,752.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6,752.65 ومستوى المقاومة 7,001.94.