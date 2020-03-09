شكرا لقرائتكم خبر عن عجز الميزان التجاري الصيني بخلاف التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر الاقتصاد الصيني قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت عجز بما قيمته 42.6 مليار يوان أي ما يعدل 7.09$ مليار مقابل فائض بما قيمته 329 مليار يوان أي ما يعادل 46.8$ مليار في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 229 مليار يوان أي ما يعادل 38.9$ مليار، وذلك مع تراجع الصادرات بصورة فاقت التوقعات وتراجع الواردات دون التوقعات خلال الشهر الماضي.

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