شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع انكماش الاقتصاد الياباني خلال الربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد اليابان القراءة النهائية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت تسارع وتيرة الانكماش إلى 1.8% مقارنة بانكماش 1.6% قي القراءة الأولية السابقة للربع الرابع ومقابل نمو 0.4% القراءة السابقة للربع الثالث الماضي، لتعد القراءة الحالية أسوء من التوقعات التي أشارت لانكماش 1.7%.

وفي نفس السياق، أظهرت القراءة النهائية السنوية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار لثالث أكبر اقتصاد في العالم تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.2% مقارنة بنمو 1.3% قي القراءة الأولية السنوية السابقة للربع الماضي ومقابل نمو 0.6% في القراءة السنوية للربع الثالث، لتعد القراءة الحالية أيضا أسوء من التوقعات عند نمو 1.3%.