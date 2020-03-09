شكرا لقرائتكم خبر عن العضو المنتدب لـ"سيناء للمنجنيز": خفض سعر الغاز لـ3 دولارات يزيد التنافسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جمال هنداوى، العضو المنتدب لشركة سيناء للمنجنيز، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن السعر العادل للمليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز هو 3 دولارات، لافتا إلى أن خفض السعر يزيد من تنافسية الشركات على المستويين المحلى والعالمى في الوقت نفسه.

وتعد شركة سيناء للمنجنيز، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام من الشركات المتخصصة فى الصناعة تحديدا فى منطقة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء، تأسست شركة سيناء للمنجنيز فى 18 مايو عام 1957، لاستغلال خامات المنجنيز بسيناء، ونجحت الشركة فى ذلك لتحل محل شركة سيناء البريطانية للتعدين .

وأضاف جمال هنداوى لـ"الخليج 365"، أن الصناعة، وما تمثله من قيمة كبيرة للبلاد، تحتاج إلى زيادة تنافسيتها من خلال خفض تكاليف الإنتاج، ومن أبرز وسائل خفض تكاليف الإنتاج خفض سعر الغاز الطبيعى، وبالتالى فإن المترتب على خفض سعر الغاز هو زيادة الإنتاج والصادرات، وأيضا توفير فرص عمل وتعميق الصناعة المصرية.

وطالب جمال هنداوى بتوفير حصة من الغاز من الحقول حديثة الاكتشاف للصناعات في جنوب سيناء والتي ستشهد توسعا كبيرا الفترة المقبلة، لا سيما أن توصيل خط غاز من وسط سيناء إلى جنوب سيناء يكلف مئات الملايين من الجنيهات، لافتا إلى أنه نتيجة انخفاض كميات الغاز ارتفعت تكلفة الكهرباء وبالتالى ارتفعت تكاليف الشركة.