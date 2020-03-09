س و ج.. كيف نفهم حركة ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى فى التاريخ؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن سجلت أسعار الذهب ارتفاعا لمستويات تاريخية على الأسبوع الماضى، ”الخليج 365” يقدم أهم الأسئلة وإجاباتها حول حركة أسعار الذهب محليا وعالميا.
لماذا ارتفعت أسعار الذهب عالميا؟
ارتفاع الذهب جاء عقب قرار الاحتياطى الفيدرالي الأمريكي بخفض طارئ لأسعار الفائدة بنسبة 50 نقطة أساس تحسبا لما أسماه "المخاطر المتزايدة" لتفشى فيروس "كوفيد-19". وفى محاولة منه لتهدئة المستثمرين، أكد الفيدرالى على أن الأساسيات الاقتصادية الأمريكية "ما زالت قوية" وتعهد باستخدام أدواته والعمل على دعم الاقتصاد، وهو ما دفع في زيادة الطلب على الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب.
أين وصلت أسعار الذهب عالميا؟
ارتفعت أسعار أوقية الذهب عالميا لمستويات قياسية عند 1674 دولارا بزيادة بلغت نسبتها 1.8%، بسبب الطلب الكبير من المستثمرين لشراء الذهب.
كيف تأثرت الأسعار في مصر بتحرك الذهب عالميا؟
سعر الذهب في مصر ارتفع أكثر من 20 جنيها في الجرام، مسجلا مستويات تاريخيه بسوق الصاغة في مصر.
إذن كيف يتغير سعر الذهب في مصر؟
هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب فى مصر، وهى سعر صرف الجنيه أمام الدولار، سعر المعدن النفيس فى البورصة العالمية، إضافة إلى عوامل العرض والطلب في السوق المحلى، وهذه العناصر إذا تأثرت فإن السعر في مصر يتغير سواء زيادة أو نقصان.
كيف يؤثر زيادة أو نقصان سعر أوقية الذهب بقيمة دولار واحد على أسعار الجرامات في مصر؟
أي تحرك فى سعر الذهب عالميا بزيادة دولار واحد في الأوقية يؤدى إلى التأثير على السعر في سوق الصاغة بمصر، فى حدود الـ 43 قرشا للجرام وهذا يؤدى إلى التخبط في السوق بمصر.
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