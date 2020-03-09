شكرا لقرائتكم خبر عن من هو حسام الجمل الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتعيين المهندس حسام الجمل رئيسا تنفيذيا لجهاز تنظيم الاتصالات لمدة عامين، خلفا للمهندس مصطفى عبد الواحد الذى كان يشغل منصب القائم بالأعمال منذ خمس سنوات.

وشغل حسام الجمل منصب مساعداً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكات وبنية الاتصالات بديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمدة عام منذ 13 يناير 2019.

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والمهندس حسام الجمل خريج كلية الهندسة – جامعة الإسكندرية عام 1998، وحصل على شهادة ادارة المشروعات (PMP) من معهد إدارة المشروعات بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2009، وشهادة إعداد القادة للمنظمات الدولية MTN من جامعة بريتوريا بجنوب أفريقيا عام 2010، كما حصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة روبرت كيندى بسويسرا عام 2014.

يذكر أن المهندس حسام الجمل لديه خبرة كبيرة تمتد إلى 20 عاما فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مدعومة بالخبرات الدولية في مجالات الإدارة والتقنيات المستقبلية المتكاملة في خدمات الاتصال الثابت، والاتصال المحمول، والخدمات المتكاملة، بالإضافة الى خبرات الابتكار وريادة الأعمال للأفراد والشركات والحكومات.

كما يمتلك المهندس حسام الجمل سابقة أعمال دولية في تخطيط وتنفيذ ومتابعة مشروعات البنية التحتية والتحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث كان يشغل المهندس حسام الجمل منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة هواوى العالمية لشئون الاستراتيجيات والتسويق والحلول التكنولوجية في مصر، كما شغل منصب كبير مستشاري تطوير الاعمال والحلول التكنولوجية بشركة هواوى العالمية لمنطقة شمال أفريقيا، كما تقلد منصب القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بمجموعة MTN العالمية باليمن، وعضو فريق التطوير الاستراتيجي بالشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كذلك تولى المهندس حسام الجمل منصب مسئول الدعم الفني للشبكات الهوائية بشركة الكاتيل (نوكيا حالياً)، ومنصب مهندس اتصالات للألياف الضوئية بالأمم المتحدة في مصر.