شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يشهد خسائر فادحة -تحليل صباحي- 09-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر خسائر كبيرة خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 5750 نقطة، منخفضا بما نسبته 10% مقارنة باغلاقه السابق، لينزلق بذلك اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يشير الى إمكانية استمرار الانخفاض الحالي لمستوى الدعم 5400 نقطة كمستوى أول ثم 5150 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 6000 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5,514 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,986 نقطة