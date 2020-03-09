شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يفشل في الارتفاع -تحليل صباحي- 09-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل المؤشر في الارتفاع خلال بداية الأسبوع الحالي، حيث تراجع امس الأحد ليغلق عند مستوى 9037 نقطة، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 9100 نقطة وبفجوة سعرية، مما يفتح الباب أمام المؤشر لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 8600 نقطة كمستوى أول ثم 8200 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 9200 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 8,961 وبين مستوى المقاومة هو 9,124 نقطة