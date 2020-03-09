شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية العقارية (NRE) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 09-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل ليغلق امس الأحد عند مستوى 77٫90 ريال، ليواصل بذلك سلسلة التراجعات التي بداها السهم منذ منتصف شهر يناير من العام الحالي، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 74 فلس كمستوى أول ثم 70 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 82 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 76.6 بينما مستوى المقاومة هو 80.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط