شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الصناعات الوطنية (القابضة) (NIND) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 09-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وصل السهم لهدفه السعري المتوقع عند مستوى 200 فلس، والذي اشرنا اليه في تقرير سابق لنا بداية الشهر الحالي، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 193 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم منذ شهر ابريل من العام الماضي، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم 180 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 210 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 186 بينما مستوى المقاومة هو 202 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط