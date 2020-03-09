شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أسمنت الكويت (KCEM) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 09-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى الدعم 230 فلس، فقد اخترق السهم هذا المستوى، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 190 فلس، مما يشير الى تحول السهم الى الاتجاه الهابط في الأجل القصير، لذلك نتوقع مزيدا من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 150 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 200 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 184 بينما مستوى المقاومة هو 197 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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