شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للكابلات و الصناعات الكهربائية (CABLE) ينخفض بشكل كبير -تحليل صباحي- 09-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الأحد عند مستوى 473 فلس منخفضا بالمقارنة باغلاقه السابق، ثم استمر الانخفاض بشكل كبير ليغلق عند مستوى 441 فلس، ليخسر بذلك مكاسبه التي حققها الأسبوع الماضي، وذلك بعدما لامس متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستويات قد تصل الى 430 فلس كمستوى أول ثم 400 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 480 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 430 بينما مستوى المقاومة هو 455 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط