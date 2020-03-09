شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أسمنت بورتلاند كويت (PCEM) يتحرك لأسفل -تحليل صباحي- 09-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتحرك لأسفل منذ بداية الشهر الحالي، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 880 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، كما عمق السهم من خسائره ليغلق اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 800 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 960 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 873.0 بينما مستوى المقاومة هو 894.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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