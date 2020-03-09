شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الكويتية للمال (ALMAL) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 09-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 9 فلس، لينزلق بذلك اسفل مستوى الدعم السابق عند 10٫50 فلس، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم 7٫5 فلس كمستوى أول ثم 6 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 10٫50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 8.7 بينما مستوى المقاومة هو 9.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط