شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المدينة للتمويل والاستثمار (ALMADINA) تحت الضغوط -تحليل صباحي- 09-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 12٫40 فلس، في ظل تدني كمية التداول، ويلامس السهم حاليا مستوى الدعم الحالي عند 12٫40 فلس، والذي في حالة اختراقه فسيواصل السهم تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 10 فلس، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 11.7 بينما مستوى المقاومة هو 13.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط