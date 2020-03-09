شكرا لقرائتكم خبر عن شركة منازل القابضة (MANAZEL) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 09-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره لينهي تداولات امس الأحد عند مستوى 32٫50 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 34 فلس، كما انزلق السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يعكس ارتفاع حالة التشاؤم لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم التالي عند 24 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 36 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 29.8 بينما مستوى المقاومة هو 33.1 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط