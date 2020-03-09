شكرا لقرائتكم خبر عن Ooredoo (ORDS) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 09-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لهدفه السعري المتوقع عند 6٫40 ريال، والذي مستوى الدعم السابق، واختراقه امس الأحد حيث اغلق عند مستوى 6٫138 ريال، ليكون بذلك نموذج المثلث الهابط والذي ولد هدفا سعريا عند مستوى 5٫85 ريال، ويتجه السهم حاليا لمستوى الدعم 6 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 6٫40 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6.03 ريال وبين مستوى المقاومة هو 6.22 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط