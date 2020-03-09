شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للمخازن (GWCS) يفشل في التراجع -تحليل صباحي- 09-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في الارتفاع لمستوى مقاومته القوي عند 4٫80 ريال، حيث تراجع امس الأحد ليغلق عند مستوى 4٫50 ريال، ليعود بذلك مرة أخرى اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يشير الى ارتفاع حالة التشاؤم لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم 4٫30 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4٫65 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.36 ريال وبين مستوى المقاومة هو 4.56 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط