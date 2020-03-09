شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأسعار الآجلة للنفط 20% والان نبدء بالتفاصيل

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط أكثر من 20 في المائة لأدنى مستوى لها منذ 2016 أمس.

وكانت روسيا قد رفضت الجمعة، اقتراح أوبك إجراء تخفيضات كبيرة في الإنتاج من أجل استقرار الأسعار التي تضررت من التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا.

وردت أوبك بإلغاء القيود المفروضة على إنتاجها من النفط. وهبطت الأسعار الآجلة لخام برنت القياسي 9.57 دولار أو 21.1 في المئة إلى 35.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 2216 بتوقيت جرينتش في حين تراجع سعر الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 8.62 دولار أو 20.9 في المائة إلى 32.66 دولار.